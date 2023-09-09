Рада БНР наградила 14 белорусов, которые воюют в Украине

Рада БНР наградила 14 белорусов, которые воюют в Украине1
- 9.09.2023, 10:11
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И призвала остальных быть готовыми вступить в бой за освобождение Беларуси.
Рада Белорусской Народной Республики поздравила всех белорусских военнослужащих, бойцов, работников тыла и волонтеров с Днем белорусской воинской славы, который отмечался 8 сентября.
«Только победа Украины в войне и максимальное ослабление нынешней шовинистической России даст шанс на освобождение Беларуси», — говорится в заявлении Рады БНР.
Рада Белорусской Народной Республики призвала всех белорусов, прежде всего в диаспоре, оказывать всю возможную поддержку белорусским добровольцам, которые воюют на стороне Украины, а при возможности становиться в их ряды или получать военные навыки и быть готовыми вступить в бой за освобождение Беларуси.
За личную храбрость в боях в Украине отмечены семь бойцов полка Кастуся Калиновского, шестеро бойцов 1-й отдельной десантно-штурмовой роты в составе десантно-штурмовых войск Украины, один боец военной части А2167 ВСУ.
Всего медалью отмечено 36 бойцов, в этом числе трое офицеров отмечены офицерскими медалями. Среди награжденных две женщины.
Имена бойцов в целях безопасности не называются.