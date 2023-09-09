Расстройство личности Путина: Подоляк раскрыл, как глава Кремля теряет остатки разума 5 9.09.2023, 10:18

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Российскому диктатору постоянно снится один и тот же «кошмар».

У главы кремлевского режима Владимира Путина психоэмоциональное стойкое расстройство личности. Именно поэтому он может нести всевозможный бред. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

«Я думаю, что Путин, во-первых, находится в таком психоэмоциональном состоянии, что ему постоянно снится Зеленский. И это выглядит как «Кошмар на улице Вязов», помните, Уэса Крейвена фильм. И, я думаю, что рано или поздно Путин во сне получит все, что он должен получить. К сожалению, эта война должна закончиться именно конкретным приговором для Путина... Я имею в виду, что нет ни одного другого финала в этой войне, кроме юридического преследования Путина», - сказал Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента подчеркнул, что российский диктатор не является человеком, который живет в нашем с вами мире. Подоляк подчеркнул, что это иррациональный, аффективный человек с психоэмоциональным устойчивым расстройством личности.

«Безусловно, он будет нести любой бред. Этот бред не надо анализировать. Он не имеет никаких последствий, кроме одного. Он должен показать всем другим, кроме Украины, что нужно ускорить финал этой войны, который только один – Россия в таком виде должна проиграть», - резюмировал он.

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