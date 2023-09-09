Российский фронт трещит под Донецком: ВСУ расширили плацдарм на севере от аэропорта

Российский фронт трещит под Донецком: ВСУ расширили плацдарм на севере от аэропорта1
- 9.09.2023, 10:23
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Украинские военные из 59-й бригады громят «элитных» десантников РФ.
У оккупационной армии РФ начались очень серьезные проблемы на северо-западе от Донецка. ВСУ рвут российскую оборону в районе Опытного, расширяя плацдарм для наступления, сообщает dialog.ua.
Новый успех украинских сил на этом участке зафиксировал независимый ресурс DeepState, отслеживающий расстановку сил на фронте.
В районе Опытного ведут наступление воины 59-й мотопехотной бригады ВСУ.
Вчера, 8 сентября, эксперты фиксировали на этом участке освобождение чуть менее 2 кв. км территорий, а сегодня плацдарм расширился еще на четверть.
Судя по карте, уже около половины Опытного находится в серой зоне, то есть на этой территории идут активные боевые действия.
ВСУ уверенно продвигаются в сторону Донецкого аэропорта, до которого остались считанные километры.
Отметим, что в Опытном оборону держит «элитная» 10-я бригада ВДВ РФ, которая отличилась еще в войне в Чечне.
Именно на базе этой бригады в Молькино проходили ранее подготовку боевики ЧВК «Вагнер».
На участке фронта в районе Опытного также орудует печально известная российская группировка «Сомали», созданная на Донбассе осенью 2014 года. Именно она участвовала в боях за Донецкий аэропорт.