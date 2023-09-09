Лукашисты устроили хапун на «Полимире»5
- 9.09.2023, 10:29
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В Новополоцке на заводе «Полимир» произошла зачистка
На работу после задержаний не вышли несколько человек.
Как сообщает ТГ-канал «Нафтан» против экстремизма» 6 сентября каратели «посетили» проектно-конструкторскую службу завода. На следующий на работу не вышли несколько человек. Среди задержанных не только работники ПКС.
Информации о количестве задержанных нет.
Работники предприятия предполагают, что таким образом смотрящие за предприятием проводят ранее анонсированную «оптимизацию трудовых ресурсов».