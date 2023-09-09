Пигмейский комплекс России 1 Александр Невзоров

9.09.2023, 10:37

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Секретные «экзамены на тупость» в Кремле - вовсе не выдумки конспирологов.

Судя по всему, секретные «экзамены на тупость», которые должен сдать каждый русский губернатор - это не выдумки конспирологов, а сущая правда.

Путин отлично понимает, что базировать свой режим он может только на законченных и безнадежных кретинах.

Но истинный кретинизм еще надо доказать. А это не так то просто.

Вот у ростовского губернатора Голубева это получается легко и непринужденно.

В прямом эфире, это существо сообщило, что пенициллин «открыла» гражданка СССР Зинаида Ермольева в 1942 году.

Зинаида Виссарионовна Ермольева была превосходным микробиологом, умницей и мученицей. Но она не открывала свойства пенициллина.

Честь первого открытия пенициллина принадлежит итальянцу Бартоломео Гозио (1896 год).

Второе совершил Флеминг в 1928, а доведено все «до ума» было Говардом Флори в 1939 году.

Уже в начале 42-го пенициллин появился в аптеках.

«Открыть» уже продающийся и употребляемый препарат было сложновато.

Губернатором Голубевым рулит не только серость но и непобедимый «пигмейский комплекс», присущий россиянам.

Он вечно провоцирует их придумывать то «28 панфиловцев», то «изобретение радио Поповым», то другие дикие глупости вроде «героической гибели Варяга».

Александр Невзоров, t.me

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