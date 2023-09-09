Пигмейский комплекс России

Пигмейский комплекс России1
- Александр Невзоров
- 9.09.2023, 10:37
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Секретные «экзамены на тупость» в Кремле - вовсе не выдумки конспирологов.
Судя по всему, секретные «экзамены на тупость», которые должен сдать каждый русский губернатор - это не выдумки конспирологов, а сущая правда.
Путин отлично понимает, что базировать свой режим он может только на законченных и безнадежных кретинах.
Но истинный кретинизм еще надо доказать. А это не так то просто.
Вот у ростовского губернатора Голубева это получается легко и непринужденно.
В прямом эфире, это существо сообщило, что пенициллин «открыла» гражданка СССР Зинаида Ермольева в 1942 году.
Зинаида Виссарионовна Ермольева была превосходным микробиологом, умницей и мученицей. Но она не открывала свойства пенициллина.
Честь первого открытия пенициллина принадлежит итальянцу Бартоломео Гозио (1896 год).
Второе совершил Флеминг в 1928, а доведено все «до ума» было Говардом Флори в 1939 году.
Уже в начале 42-го пенициллин появился в аптеках.
«Открыть» уже продающийся и употребляемый препарат было сложновато.
Губернатором Голубевым рулит не только серость но и непобедимый «пигмейский комплекс», присущий россиянам.
Он вечно провоцирует их придумывать то «28 панфиловцев», то «изобретение радио Поповым», то другие дикие глупости вроде «героической гибели Варяга».
Александр Невзоров, t.me