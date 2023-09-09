Как отмыть до блеска индукционную плиту: простой способ 1 9.09.2023, 10:42

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Понадобятся только натуральные ингредиенты.

Индукционная плита – это популярный выбор среди хозяек, которые хотят иметь аккуратную и красивую поверхность на кухне. Но после первого приготовления пищи, на ней могут появиться пятна и грязь, от которых трудно избавиться.

Нужно правильно ухаживать за такой техникой, чтобы не повредить внешний вид. Блогер под ником @mama_mila_ опубликовала видео в социальной сети TikTok, где поделилась своим лайфхаком уборки.

По ее словам, этот простой способ быстро очистит плиту от стойких пятен и жира. Для этого вам понадобится пищевая сода и лимонный сок. Такая смесь поможет размягчить грязь и избавит от неприятного запаха.

Посыпьте на плиту две столовых ложки соды и сверху все полейте таким же количеством лимонного сока. Когда ингредиенты соединятся, они начнут шипеть. Подождите, пока реакция закончится, прежде чем все протереть.

Затем смочите тряпку или губку теплой водой и очистите плиту.

Этот легкий и полезный лайфхак не отнимет у вас много сил или времени, чтобы удалить жир и грязь.

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