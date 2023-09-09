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Глава МИД Японии впервые с начала войны прибыл в Украину

  • 9.09.2023, 10:53
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Глава МИД Японии впервые с начала войны прибыл в Украину

С целью обсудить, как можно быстрее положить конец российскому вторжению.

В Украину прибыл глава Министерства иностранных дел Японии Хаяши Йошимаса. Это его первый визит с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Японии в Украине.

Как писал МИД Японии, во время своего визита в Киев Хаяши Йошимаса и его украинский коллега Дмитрий Кулеба обсудят участие Украины в работе международного сообщества, чтобы «как можно быстрее положить конец российскому вторжению».

В частности отмечалось, что главу МИД Японии сопровождают руководители японских фирм, в том числе Хироши Микитани, основатель и генеральный директор Rakuten Group.

«Мы надеемся, что у этих компаний будет возможность непосредственно выслушать и общаться с потребностями восстановления и реконструкции украинской стороны, что станет началом углубления участия японских компаний в будущей помощи в реконструкции Украины», - отметили в пресс-службе.

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