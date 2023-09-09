«Поездка домой, в Беларусь, стала лотереей» 3 9.09.2023, 11:03

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Скандальным указом о паспортах Лукашенко «выстрелил себе в ногу».

Старший исследователь «Центра новых идей», бывший дипломат Павел Мацукевич написал о смысле существования дипломатических и консульских представительств Беларуси за рубежом в свете прекращения оказания ими ключевых консульских услуг белорусам.

– Тема навеяна скандальными нормативно-правовыми обновлениями, установленными на этой неделе в «государстве для народа». Они создали для народа такие лишения и неудобства как невозможность получить, обменять или продлить свой паспорт в посольствах и генконсульствах Беларуси, оформить там доверенность или получить апостиль на документы. За всем этим отныне нужно отправляться домой в царство губопика.

Не у всех белорусов получалось обменять паспорт в посольствах и до этого, но такие случаи носили единичный характер.

Сажают в Беларуси (пока) не всех подряд, иначе автобусы и автомобили, курсирующие ежедневно туда-сюда через границу, перевозили бы воздух, а не пассажиров. При этом гарантии безопасности нет ни для кого.

Поездка домой как лотерея, в которой нельзя выиграть, но можно крупно проиграть, лихо изменив уклад жизни на тюремный.

В тех случаях, когда лотерея не страшит, и когда место жительства не по соседству с «синеокой», возникает иная проблема — как доехать.

В Беларусь не летают самолеты и не ходят поезда, не считая собственных и российских, а потому добраться туда может быть делом чрезвычайно хлопотным и дорогим, если говорить о белорусах, проживающих за далекими морями и океанами.

Нужно сильно любить приключения, чтобы в таких условиях отправиться в Беларусь, например, ради нового паспорта серии «РР».

Цели паспортных новелл в политике властей анализировать бессмысленно, они в характере режима, а недостатка воображения по части создания проблем у него нет. Продолжение наверняка следует. Вопрос лишь какое, где и когда.

Вообще это беда для страны, когда от ее паспорта начинают отказываться собственные граждане. Власти Беларуси, осознанно или нет, делают все, чтобы это явление стало массовым. Режим просто не оставляет определенной части белорусских граждан иного выбора.

Государство должно напротив создавать мотивацию для граждан, держаться за свой паспорт, даже в тех случаях, когда происходит переезд в другую страну.

Сила паспорта определяется количеством стран, которые по нему можно посетить беспрепятственно. Белорусский к числу сильных не относится в принципе. Гражданам Беларуси виза требуется в 106 странах, а совсем не требуется лишь в 45.

Соучастие режима в агрессии Кремля против Украины превратило белорусский паспорт и вовсе в проблемный, если вспомнить, с какими трудностями сталкивались наши граждане за рубежом в первые месяцы войны.

Иностранным спросом белорусский паспорт тоже особо не пользуется. Миграционный баланс на «островке стабильности» держится на честном слове Белстата.

Сокращение перечня консульских услуг в ситуации, когда кроме консульских услуг ничто иное практически невозможно, ставит под сомнение целесообразность дипломатического и консульского присутствия Беларуси в отдельных регионах.

По большому счету, это касается практически всех загранучреждений в западных странах, с которыми у Беларуси санкционный режим. В Европе 28 белорусских загранучреждений в 22 странах. Политического диалога там нет за отдельными исключениями или если не считать им вызов дипломатов на ковер в МИД для озвучивания протеста. Экономические отношения загибаются по независящим от дипломатов причинам.

В последнее время белорусская дипломатия могла понемногу растапливать лед во взаимоотношениях с диаспорой вежливым предложением востребованных консульских услуг, за которыми та вынужденно обращалась. Теперь и эта миссия невыполнима, поскольку важнейшие услуги изъяты из дипломатического оборота.

Кое-что из функций осталось, как, например, регистрация браков, выдача свидетельств на возвращение в Беларусь потерявшим документы. Вполне возможно, чтобы оправдать зарубежное существование.

Смысл и работа, которые не видны снаружи, легко придумываются внутри. Копать отсюда и до обеда можно и в дипломатии: отчитываться об отчетах, вносить предложения о мерах на контрмеры, разрабатывать планы эвакуации, превратить дни информирования в недели и месяцы и так далее.

О глобальном закрытии посольств и консульств на Западе пока вести речь преждевременно. Это будет последним шагом, предвосхищающим или оформляющим железный занавес. К тому же такая радикальная мера не решит ни одной злободневной задачи для белорусского общества, чтобы о ней имел смысл грезить.

Не приходится сомневаться, что режим пойдет и на сворачивание своего дипприсутствия, если сочтет нужным. Пока же не исключено некоторое сокращение штатов, возможно, отдельных консульских точек, которое власти величают оптимизацией, хотя и это необязательно.

Белорусские загранучреждения в европейских странах итак весьма малочисленны по составу.

Между функцией, которые теперь выполняют посольства и консульства, и той, которую они должны выполнять, образовалась пропасть. Примерно, как между «государством для народа» и тем, чем это государство является в действительности. По сути, между ними нет ничего общего. В государстве для народа ничего как у людей.

Основная задача всей сети дипломатических и консульских представительств заключается в том, чтобы быть лоббистом и защитником интересов белорусов, независимо от места их проживания или нахождения.

Сеть загранучреждений как раз должна учитывать эти особенности и гибко подстраиваться под туристические или миграционные цели белорусов предложением востребованных консульских услуг на местах.

С 2020 года происходит значительный отток белорусов из страны и реакцией на этот процесс должно быть перераспределение дипломатических ресурсов Беларуси за рубежом.

На практике это означает необходимость усиления консульского присутствия в Литве, Польше, Грузии и всех иных странах, куда массово устремились беларусы, с тем чтобы оперативно удовлетворять возросший спрос на консульские услуги и своевременно и эффективно помогать в чрезвычайных ситуациях.

Функция дипломатических и консульских представительств — быть рядом с белорусами, чтобы обеспечивать их защиту и интересы. Такая линия поведения играет на имидж страны, и может хорошо окупаться, потому что диаспора — это серьезный ресурс для продвижения интересов за рубежом.

Это в случае государства для народа, а в случае государства для режима диаспора превращается в головную боль, с которой тот борется топором.

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