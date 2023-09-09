Соловьев в истерике «объявил» войну Грузии и Армении 1 9.09.2023, 11:14

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Пропагандист выглядел нелепо на фоне провалов армии РФ в Украине.

Москва усилила агрессивную риторику в отношении южно-кавказских стран, влияние на которые начала терять.

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев начал публично угрожать Грузии и Армении агрессией и оккупацией.

Особенно сильно Кремль волнует сближение Армении с Соединенными Штатами.

Соловьев в прямом эфире своего ток-шоу начал уверять, что Иран якобы этого не потерпит.

«Для Ирана появление там (в Армении - ред.) не России, а Америки - это как раз страшный удар. Я не удивлюсь, что Иран отреагирует настолько жестко, что Пашинян будет очень удивлен», - заявил пропагандист РФ.

Только этим он не ограничился. Соловьев начал угрожать оккупацией не только Армении, но еще и Грузии.

«А еще лучше, если полыхнет в Грузии, а затем в Армении. И у нас появятся сухопутные дороги в Иран. В этот раз мы не остановимся в Тбилиси! Если они подожгут Южный Кавказ, у нас не будет другого варианта, мы будем вынуждены идти уже до конца, это будет уже совершенно другой уровень боевых действий», - грозился пропагандист.

Сегодня, когда российская армия в войне Украины продемонстрировала всему миру свою слабость и несовременность, подобные угрозы выглядят смешно.

У РФ на данный момент нет сил на новую войну, да еще и против двух стран. Более того, даже влияние на некогда союзническую Армению Москва не может удержать.

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