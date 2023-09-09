Появилось видео первых секунд мощного землетрясения в Марокко 9.09.2023, 11:21

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На улицах творилось неописуемое.

Поздним вечером 8 сентября в Марокко произошло мощное землетрясение. Начало разрушительного стихийного бедствия, унесшего свыше 600 жизней людей, попало на камеры видеонаблюдения.

Жуткое видео с камер опубликовал журналист Мухаммад Ариф Хан. На видео видно, как улица одного из марокканских городов, жившая спокойной размеренной жизнью, в мгновение ока превращается в ад.

«Ужасный момент коллапса попал на камеру наблюдения», – подписал кадры журналист.

На видео с камер наблюдения видна улица одного из городов Марокко. Под камерой сидят двое марокканцев, а мимо них спокойно проходят по своим делам люди.

Спустя мгновение все меняется. После начала землетрясения люди в панике начинают бежать, некоторые пытаются найти убежище в небольшом переулке, однако на них начинают падать обломки зданий, поврежденных из-за мощных подземных толчков.

Также в сети появились кадры, снятые в первые минуты после завершения мощных подземных толчков. На них видно, как дезориентированные люди бродят по разрушенным улицам в облаках пыли.

Судя по кадрам, опубликованным в сети, разрушения, вызванные землетрясением, – устрашающие.

Напомним, по состоянию на утро 9 сентября в Марокко заявляли о 296 погибших и более 150 раненых в результате мощного землетрясения.

Однако впоследствии количество жертв и пострадавших возросло до 632 погибших и 329 раненых.

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