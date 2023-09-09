Дмитрий Бондаренко: Белорусам нужно самоуважение
- 9.09.2023, 11:28
Битва под Оршей не просто вошла в мировые учебники истории и воинского искусства.
Белорусы продолжают отмечать День белорусской военной славы.
О значении этого праздника телеграм-каналу «Баста!» рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.
— Почему эту дату важно помнить и как она отражается для прошлого и настоящего Беларуси?
— Белорусам нужно самоуважение. Нам долгое время навязывали чужую и мифическую историю про какое-то 23 февраля, когда на самом деле большевики получили по зубам от немцев, и этот день почему-то стал так называемым мужским праздником.
В истории Беларуси, Великого княжества Литовского, частью которого долгое время была Беларусь, было очень много славных воинских событий. И битва под Оршей характерна тем, что она вошла в мировые учебники истории и воинского искусства, когда армия, которая значительно уступала по численности, разгромила враждебно-агрессивную армию, которая насчитывала 80 тысяч человек.
Должна быть справедливость. Люди должны знать правду и знать, что у них есть своя история.
Битва под Оршей. Освобождение Беларуси от российской и шведской навалы, которая вошла в историю как «Потоп». И, конечно, победа под Веной, где объединенное европейское войско, благодаря мужеству польских гусар и белорусских уланов, остановила турецкое наступление на Европу.
Поэтому поздравляю всех мужчин и патриотов Беларуси с Днем Белорусской войсковой славы!