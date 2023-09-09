Дмитрий Бондаренко: Белорусам нужно самоуважение 9.09.2023, 11:28

Битва под Оршей не просто вошла в мировые учебники истории и воинского искусства.

Белорусы продолжают отмечать День белорусской военной славы.

О значении этого праздника телеграм-каналу «Баста!» рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

— Почему эту дату важно помнить и как она отражается для прошлого и настоящего Беларуси?

— Белорусам нужно самоуважение. Нам долгое время навязывали чужую и мифическую историю про какое-то 23 февраля, когда на самом деле большевики получили по зубам от немцев, и этот день почему-то стал так называемым мужским праздником.

В истории Беларуси, Великого княжества Литовского, частью которого долгое время была Беларусь, было очень много славных воинских событий. И битва под Оршей характерна тем, что она вошла в мировые учебники истории и воинского искусства, когда армия, которая значительно уступала по численности, разгромила враждебно-агрессивную армию, которая насчитывала 80 тысяч человек.

Должна быть справедливость. Люди должны знать правду и знать, что у них есть своя история.

Битва под Оршей. Освобождение Беларуси от российской и шведской навалы, которая вошла в историю как «Потоп». И, конечно, победа под Веной, где объединенное европейское войско, благодаря мужеству польских гусар и белорусских уланов, остановила турецкое наступление на Европу.

Поэтому поздравляю всех мужчин и патриотов Беларуси с Днем Белорусской войсковой славы!

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