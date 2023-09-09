Стало известно, кто запустил флаг Украины над оккупированным Донецком 9.09.2023, 11:36

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Опубликовано видео уникального момента.

Флаг Украины, который утром 9 сентября появился в небе над оккупированным Донецком, запустили украинские защитники. Сине-желтое знамя увидели тысячи людей на оккупированной территории, а российские захватчики в панике пытались его сбить.

Флаг запустили в честь дня города Авдеевка. Он полетел в сторону оккупированного Донецка, сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

«Сегодня 245-я годовщина со дня основания Авдеевки. День мы начали с активности – запустили в небо государственный флаг на шариках. Он полетел на Донецк. Уже слышим перехваты, они там немного бесятся по этому поводу. Пытались его сбить. Но над Киевским районом Донецка государственный флаг уже развевается», – сказал он.

Напомним, утром местные паблики опубликовали видео, на котором виден флаг Украины на воздушных шарах в небе над Киевским районом оккупированного Донецка.

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