В МИД раскрыли новые подробности скандального указа Лукашенко о паспортах 9.09.2023, 11:40

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Кого именно он коснется?

Многие белорусы за рубежом, ознакомившись с «консульским» указом Александра Лукашенко надеялись, что он касается только «постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь» граждан — то есть оформивших выезд за границу и получивших паспорт серии РР. Несмотря на то, что текст указа и комментарии МИД однозначно говорят о том, что это касается всех белорусов зарубежья и всех паспортов, читатели «Зеркала» все же неоднократно просили уточнить этот момент — журналисты это сделали, обратившись на субботнюю телефонную линию МИД.

Для того, чтобы стать «постоянно проживающим за рубежом» белорусом надо было пройти специальную процедуру, предусматривающую получение паспорта гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами Беларуси (паспорт серии РР) с одновременным снятием с регистрационного учета по прежнему месту жительства в Беларуси.

Формулировка «постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь» есть и в «консульском» указе Александра Лукашенко.

Некоторые оптимистично настроенные белорусы посчитали, что запрет на замену или получение белорусского паспорта за границей, коснется только официально «постоянно проживающих за рубежом».

— Указ касается абсолютно всех белорусов, находящихся или проживающих за рубежом, независимо от того, какой серии у них паспорт, — сообщили нам на горячей телефонной линии МИД. — Для того, чтобы получить новый паспорт, необходимо приехать в Беларусь.

В МИД также объяснили разницу между белорусами с паспортами серии РР и белорусами с паспортами других серий.

— В случае, если у вас паспорт серии РР, то вы можете обменять его в Беларуси, обратившись в органы внутренних дел или в главное консульское управление МИД в Минске. В случае, если у вас паспорт другой серии — только в органы внутренних дел.

Напомним, с 7 сентября официально вступил в силу указ Александра Лукашенко, согласно которому дипмиссии больше не будут выдавать паспорта и оформлять некоторые другие документы белорусам зарубежья. Для получения, обмена или продления срока действия паспорта придется ехать в Беларусь.

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