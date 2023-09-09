Индия и США уладили последние торговые разногласия
- 9.09.2023, 11:42
Соглашение достигнуто в преддверии саммита G20 в Нью-Дели.
В преддверии саммита «Группы двадцати» (G20) в Нью-Дели Индия и США прояснили последние вопросы, вызывавшие разногласия во Всемирной торговой организации. Достигнутое соглашение «открывает новую главу» в двусторонних отношениях, заявила торговый представитель США Кэтрин Тай, передает dw.com.
Последний нерешенный предмет спора между двумя странами касался, в частности, ограничений Индии на импорт ряда сельскохозяйственных продуктов из США, введенных из-за опасений по поводу птичьего гриппа. Теперь же Нью-Дели согласился снизить тарифы на некоторые американские продукты, в том числе замороженную индейку и утку, а также свежую чернику и клюкву.
Этот шаг улучшит экономические перспективы американских производителей, заявили в Вашингтоне. Белый дом особо выделил «тесное и продолжительное сотрудничество» двух государств. В июне Индия и США уже разрешили 6 спорных вопросов. Нью-Дели тогда согласился снизить пошлины на нут и чечевицу из Соединенных Штатов.
Премьер Индии и президент США обсудили дальнейшее сотрудничество
В этот же день индийский премьер Нарендра Моди принял в своей резиденции президента США Джо Байдена. Встреча состоялась за закрытыми дверями. Стороны согласовали укрепление сотрудничества в области обороны, космонавтики и исследований, следует из совместного заявления.