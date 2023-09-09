Космическая головоломка, которая быстро покажет ваш уровень IQ 9.09.2023, 11:51

Нужно найти ошибку за считанные секунды.

Регулярное решение головоломок полезно для мозга человека. Так, вы можете развить логическое и аналитическое мышление, которое поможет находить нестандартные пути решения проблем.

Издание Jagran Josh опубликовало интересную головоломку, которую могут решить только люди с высоким уровнем IQ. Попытайтесь найти ответ за 7 секунд.

На картинке изображены три астронавта на красной планете. Двое из них проводят эксперименты, а третья снимает шлем. Внимательно посмотрите на изображение и скажите, что там не так?

Люди с острым умом быстро найдут ответ.

Если вы все-таки не смогли заметить ошибку в головоломке, то ответ смотрите тут.