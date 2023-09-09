ВСУ взламывают главную линию обороны РФ на востоке от Работино: оккупанты истощены 9.09.2023, 12:09

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Британская разведка раскрыла отчаянные маневры российского командования.

ВСУ продолжают успешное наступление в Запорожской области, вклиниваются во вражеские позиции и продвинулись к основной многоуровневой линии обороны оккупантов к востоку от освобожденного поселка Работино.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии.

По ее данным, российские силы в этом районе сильно истощены, командование армии РФ вынуждено перебрасывать туда подразделения с других участков фронта для ротации. Это ограничивает наступательные возможности российских войск на других направлениях.

ВСУ также продолжают вести успешные боевые действия и оказывать серьезное давление на армию РФ к югу от Бахмута, постепенно продвигаясь вперед между Клещиевкой и Андреевкой.

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