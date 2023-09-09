На продажу выставили недорогую квартиру с видом на главный перекресток Минска 4 9.09.2023, 12:16

3,422

Время в ней застыло.

На продажу выставили квартиру в самом центре Минска. С ее балкона открывается вид на главный перекресток столицы — пересечение проспекта Независимости и улицы Ленина. Цена за такую локацию небольшая, но внутри квартиры остановилось время, поэтому там надо делать ремонт, пишет realt.by.

Квартира находится в доме на Независимости, 22. Его построили в 1954 году. Сейчас этот дом многим знаком по работающим там заведениям «Фрайдис», Свои» и Иль Патио».

Квартира находится на четвертом этаже. Общая площадь — 54,6 квадрата. Потолки — 3,3 метра. У нее вот такая планировка:

В квартире, конечно, надо делать новый ремонт, а сейчас зато можно заметить нетронутые элементы интерьера еще со времен сдачи дома. Вот, например, огромные двери в гостиную.

В гостиной на себя обращают внимание винтажный столик, подставка под телевизор и напольная лампа.

Во второй комнате тоже есть артефакты — например, старая швейная машинка, кресло и тот самый сервант.

В кухне на себя тоже обращает внимание сервант. Смотрите, сколько на него потрачено дерева.

Но главное в этой квартире — это вид с балкона. Застеклить его вам, кстати, никто не даст, но все же.

Санузел в квартире раздельный и там сделан более современный ремонт.

За квартиру просят 109 тысяч долларов (1996 долларов за квадрат). И это нормальная цена для такой локации.

А еще интересно то, что продает квартиру Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».