СМИ: В завещании о наследстве Пригожина есть «подводные камни»1
- 9.09.2023, 12:28
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Уже начавшийся конфликт может перерасти в затяжные баталии.
В Реестре наследственных дел РФ появилось дело о наследстве Евгения Пригожина, открытое в Петербурге.
Об открытии дела утром 9 сентября сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». По информации неназванного источника канала, согласно прижизненной воле основателя ЧВК Вагнера, «его сыну Павлу досталось почти все. А дочкам — почти ничего».
Павел Пригожин, как утверждает собеседник «ВЧК-ОГПУ», «объявил себя преемником Евгения Пригожина во всем», однако «самостоятельной величиной его назвать сложно».
«Уже начавшийся внутрисемейный конфликт может перерасти в затяжные баталии», — отмечает «ВЧК-ОГПУ».
Данные Реестра наследственных дел подтверждают информацию об открытии дела. Введя данные Евгения Пригожина, можно найти наследственное дело, открытое нотариусом Анатолием Акуленко из Нотариальной палаты Петербурга. В качестве даты смерти в деле указано 23 августа 2023 года — день, когда в Тверской области разбился бизнес-джет основателя ЧВК Вагнера.