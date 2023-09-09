СМИ: В завещании о наследстве Пригожина есть «подводные камни» 1 9.09.2023, 12:28

3,426

Уже начавшийся конфликт может перерасти в затяжные баталии.

В Реестре наследственных дел РФ появилось дело о наследстве Евгения Пригожина, открытое в Петербурге.

Об открытии дела утром 9 сентября сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ». По информации неназванного источника канала, согласно прижизненной воле основателя ЧВК Вагнера, «его сыну Павлу досталось почти все. А дочкам — почти ничего».

Павел Пригожин, как утверждает собеседник «ВЧК-ОГПУ», «объявил себя преемником Евгения Пригожина во всем», однако «самостоятельной величиной его назвать сложно».

«Уже начавшийся внутрисемейный конфликт может перерасти в затяжные баталии», — отмечает «ВЧК-ОГПУ».

Данные Реестра наследственных дел подтверждают информацию об открытии дела. Введя данные Евгения Пригожина, можно найти наследственное дело, открытое нотариусом Анатолием Акуленко из Нотариальной палаты Петербурга. В качестве даты смерти в деле указано 23 августа 2023 года — день, когда в Тверской области разбился бизнес-джет основателя ЧВК Вагнера.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».