Российский пропагандист «слил» подробную карту расположения ПВО на окраинах Москвы 1 9.09.2023, 12:47

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Блогер заодно дал подсказку, как их уничтожить.

Российский блогер и пропагандист Александр Рогаткин опубликовал в сети спутниковые фото позиций российской ПВО на окраинах Москвы. Он заявил, что для атаки на зенитные ракетные комплексы в столице РФ не нужны дроны – можно «просто перебросить через забор бутылку с коктейлем Молотова» с территории коттеджей, которыми застроили воинские части.

Соответствующую публикацию Рогаткин разместил в своем Telegram-канале. Возмущенный пропагандист посвятил пространный пост тому, как российские генералы распродали подмосковные земли, принадлежащие частям противовоздушной обороны страны-агрессора, пишет obozrevatel.com.

«Генералы, которые отвечали за сохранность неба над столичным регионом, распродавали земли оборонного значения под застройку», – возмутился Рогаткин.

По его словами, генералы армии РФ еще в 2000-х устроили бизнес на территории воинских частей: один из них открыл мусорный полигон, куда были завезены мигранты из Средней Азии, другой сдал в аренду землю под вышку сотовой связи. Другие просто распродали территории, которые теперь сплошь застроены коттеджами.

«Коттеджи находятся в 100 метрах от ракетных комплексов ПВО, их можно с балкона рассматривать. Дома и участки свободно продаются и сдаются в аренду. За последние годы там кто угодно мог поселиться. Тут и FPV-дрон не нужен, бутылку с коктейлем Молотова можно легко через забор перебросить», – посетовал пропагандист.

По его словам, вокруг Москвы построено «целое кольцо ПВО».

«Вдоль старой бетонки, в 50 километрах от столицы разместили несколько позиционных районов для мобильных ЗРК. Это прорубленные в лесу просеки, по которым и должны рассредотачиваться ракетные установки. Места дислокации ПВО, создавались в 70-е годы и выглядят одинаково на спутниковых картах: три параллельные просеки длинной в два километра, соединенные между собой перпендикулярными, километровыми. Две дорожки идут от центральной под углом в 45 градусов», – рассказал он.

Кроме того, Рогаткин сделал «рекламу» недостроенного особняка за 40 млн рублей «с прекрасным видом на ракетные установки» и «железобетонным бомбоубежищем, построенным еще военными».

«По нынешним временам невероятно полезная опция для дачи!» – заявил пропагандист.

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