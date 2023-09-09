Индийская гробница для Путина 1 9.09.2023, 12:54

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Кремль застыл в ожидании «черного лебедя».

Индия несколько месяцев подряд снижает закупки российской нефти. В Нью-Дели говорят, что это связано с ее ценой – на рынке есть более привлекательные предложения. При этом Россия не может использовать многомиллиардную выручку за уже проданную в Индию нефть, так как она номинирована в рупиях и не может быть выведена со счетов в индийских банках. Кроме того, меньше российской нефти стал покупать и Китай, а это уже грозит по-настоящему серьезными проблемами.

«Апостроф» выяснял, что происходит с российским нефтяным экспортом, как его сокращение сказывается на бюджете страны-агрессора, и что будет происходит с финансами РФ в ближайшие месяцы.

Индия, которая в 2022 году стала вторым после Китая крупнейшим покупателем российской нефти, в последнее время сокращает объемы поставок из РФ.

До российского вторжения в Украину Индия почти не покупала нефть в России, однако после его начала нарастила импорт в десять раз. Причина вполне прозрачна – из-за западных санкций РФ была вынуждена агрессивно демпинговать на мировом нефтяном рынке, чем и воспользовались в Нью-Дели.

Однако в последние месяцы поставки российской нефти сокращаются, и в августе ее экспорт в Индию составил 1,57 миллиона баррелей в сутки (на 24% меньше, чем в июле), что стало самым низким показателем с начала текущего года.

Министр нефти Индии Хардип Пури объяснил снижение объемов закупок российской нефти ростом ее цены. «Ценовая рентабельность стран Персидского залива сейчас гораздо более привлекательна», - сказал он агентству Bloomberg.

В последнее время цены на нефть действительно растут, в частности, российская Urals сейчас стоит больше 70 долларов за баррель, что существенно выше ценового потолка в 60 долларов за баррель, который западные страны ввели в качестве санкции на нефть из РФ. Кстати, это также может создавать дополнительные сложности для Индии, которая ранее заявляла, что намерена соблюдать ценовой потолок.

Рупия бьет по рублю

Тем не менее, Индия уже купила у России нефти на десятки миллиардов долларов. А, точнее, рупий, которые зависли на банковских счетах в этой стране. Дело в том, что индийская рупия не является свободно конвертируемой валютой, а это значит, что полученные за нефть деньги можно потратить, только купив на них товары в самой Индии.

Однако в отличие от Китая, чей юань также не является полностью конвертируемым, Индия мало что может предложить России. «Нам нечего покупать в Индии, но мы не можем эти рупии вернуть, поскольку рупия — неконвертируемая валюта», - заявил на днях бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов. По его словам, в первом полугодии 2023 года Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов на 30 миллиардов долларов (которые были оплачены в рупиях в эквиваленте), притом, что индийский импорт в РФ составляет порядка 6-7 миллиардов долларов в год.

Задорнов также высказал мнение, что такой перекос в торговле с Индией стал «неочевидной» причиной ослабления российского рубля, которое наблюдалось с начала текущего года и приняло угрожающие формы в июле-августе. Напомним, в первые дни июля курс американского доллара превысил 90 рублей, при том, что еще в июне от стоил чуть больше 80 рублей. В августе курс продолжал расти и на какое-то время даже перешагнул 100-рублевый рубеж. Во второй половине минувшего месяца российским властям удалось его немного сбить, и сейчас он держится вблизи отметок 96-98 рублей за доллар.

В коридорах российской власти, видимо, услышали призыв Задорнова решить вопрос с зависшими в Индии рупиями, правда, подошли к нему довольно своеобразно. Так, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предложил рассмотреть возможность организовать для россиян бесплатные туры в Индию, чтобы эти лежащие мертвым грузом рупии хоть как-то потратить.

Предложение Даванкова напоминает старый советский анекдот о том, что такое «бизнес по-русски». Выглядит он следующим образом: украсть ящик водки, продать за полцены и на вырученные деньги напиться. Вот только в данном случае, это, похоже, совсем не анекдот, а государственная политика современной России.

Товарищ Путин, вы большой ученый

Пример торговли с Индией в определенной мере является уникальным, и с рядом других стран, например, с Китаем или Турцией, у России такого дисбаланса нет. Однако решение российского диктатора Владимира Путина отказаться от доллара в международных расчетах нанесло российской экономике значительный урон.

«Идея перейти на расчеты в нацвалютах при экспорте нефти и газа была очень тупой. При расчетах в долларах или евро дисбаланс в торговле просто не замечали, поскольку получали от нее доллары (или евро), а теперь эти дисбалансы стали видны, - сказал.в комментарии «Апострофу» экономист, бывший член Совета Национального банка Украины (НБУ) Виталий Шапран. - Не только Индия, но и КНР не хотят выпускать свои валюты за пределы национальных рынков, так как в перспективе - это огромные дисбалансы. Более того, та же Индия ограничила покупку валюты за рупии в очень больших объемах, потому что не хочет систематических проблем на внутреннем валютном рынке».

Но корифеи «питерской школы экономики» стоят на своем. По итогам встречи президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина 4 сентября стороны решили интенсифицировать взаимные расчеты в национальных валютах, что вызвало у российского телеграмм-сообщества достаточно нервную реакцию – ведь турецкая лира, помимо того, что также не является свободно конвертируемой валютой, входит в число рекордсменов по темпам девальвации (хотя рубль ее в этом уже опередил). Общий смысл постов на эту тему сводится к фразе: «Нам к зависшим рупиям еще турецких лир не хватало!».

Впрочем, торговые партнеры РФ в сложившейся ситуации оказались не в накладе.

«Думаю, что они вполне себе довольны, что нашли русских дураков, которые наполнили их внутренний рынок условно бесплатной ликвидностью», - говорит Виталий Шапран.

Накануне обвала

Таким образом, на сегодня сложилась такая ситуация, что экспорт российской нефти продолжает снижаться, при этом часть валютной выручки от продажи нефти фактически недоступна РФ.

Впрочем, как считает президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар, пока нельзя говорить об обвале российского нефтяного экспорта.

Что касается Индии, то, по словам эксперта, она достаточно долго покупала значительные объемы российской нефти и сейчас просто не может сохранять поставки на прежнем уровне.

«Нефтяной экспорт России уменьшится ситуативно, пока они не найдут, кому это еще продать», - спрогнозировал Гончар в разговоре с «Апострофом».

Хотя, отметим от себя, найти замену такому крупному покупателю как Индии, довольно проблематично.

Также заметим, что сейчас на мировом рынке нефти наблюдается искусственное ограничение предложения со стороны картеля ОПЕК+, в который входит и Россия. Цель такой политики – поддержание высоких цен на нефть, и, надо сказать, пока что она довольно успешно, поскольку, как было сказано выше, котировки основных марок, в том числе российской Urals, в последнее время растут.

Однако, как отметил Михаил Гончар, закупки российской нефти сокращает не только Индия, но и Китай. И в его случае это связано с неудовлетворительным состоянием экономики, которая в 2023 году растет существенно медленнее, чем ожидалось.

Экономические проблемы КНР неизбежно повлияют на мировые рынки, в частности, сырьевые.

«Ситуация может быть такой, что сейчас цена нефти идет вверх, но где-то в четвертом квартале, ближе к концу года, они могут пойти в обвал», - считает эксперт.

В ожидании «черного лебедя»

Падение нефтяных цен на фоне снижения объемов экспорта означает сокращение доходов. Поскольку в России увеличиваются военные расходы, растет и бюджетный дефицит.

Российский Минфин пытается сдержать его разрастание путем секвестра расходов – за исключением военных и ряда социальных. Но это все равно не помогает.

Сократить бюджетный дефицит может помочь слабый рубль, а потому исключать курс 100, 110, 120 или даже 150 рублей за доллар в ближайшее время нельзя.

С другой стороны, более глубокая девальвация рубля ускорит рост цен и еще больше обесценит доходы граждан, а в условиях электорального осенне-весеннего цикла власти хотели бы этого избежать.

«Думаю, что курс они будут держать в районе 100 рублей плюс-минус 10%. Для этого центральному банку придется еще раза два-три поднять ставку (ЦБ РФ с 15 августа поднял учетную ставку с 8,5% до 12% - «Апостроф»), - говорит Виталий Шапран. - Но я надеюсь, что на российский валютный рынок прилетит «черный лебедь» - такой, как бунт Пригожина или что-то более жесткое».

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