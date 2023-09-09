Украинские партизаны: В Крыму больницы битком набиты изувеченными оккупантами 5 9.09.2023, 13:05

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Лечат далеко не всех.

Крымские медучреждения переполненные российскими оккупантами, изувеченными на войне в Украине.

Об этом сообщается в Telegram-канале партизанского движения «Атеш».

«Местные жители и работники медицинских учреждений рассказывают движению о положении дел и общественных настроениях по всему полуострову. Сообщается, что молодые люди не хотят служить в вс рф. Все ищут возможности «закосить», поликлиники полные на запись к разным врачам... Антирекламой неплохо послужил геронтологический хоспис в селе Тургенево, Красногвардейский район, который набит под завязку безногими и безрукими «асвабадителями», - сообщают в партизанском движении.

Отмечается, что ввиду огромного количества калек-окупантов, скоро их будут размещать в Симферопольской больнице им.Н. А. Семашко.

«Пансионаты в Саках тоже переполнены ранеными военными, предпочтение разумеется тем, кто сможет вернуться на передовую. А «самоваров» отправляют подальше от глаз обывательских, чтобы не портить картинку о «все по плану» наивным ватным обывателям», - пишет «Атеш».

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