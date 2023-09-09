«Отказ в консульских услугах коснется сотен тысяч белорусов» 2 9.09.2023, 13:24

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Что делать белорусам за границей после скандального указа Лукашенко?

Белорусы за рубежом больше не смогут поменять или получить там паспорта. Также существенно сузился перечень действий, которые можно совершать без личного присутствия в Беларуси или доверенности, оформленной на там. Из него исчезнут самые популярные процедуры. Каковы последствия нового указа, ограничивающего возможность белорусов пользоваться консульскими услугами?

«Страны, в которые массово выезжали белорусы в связи с политическими преследованиями, могут столкнуться с тем, что количество белорусов с законченными проездными документами будет увеличиваться. Эта ситуация требует системного решения», — прокомментировала для Hrodna.life юрист Кристина Рихтер.

Что не смогут делать белорусы

«Без личного присутствия либо без доверенности, оформленной в Беларуси, невозможно будет продать квартиру или авто, а также невозможно будет получать справки и удостоверения из ЗАГСов и поставить апостиль», — добавила юрист. Невозможными станут нострификация диплома, или даже брак за границей — ведь для этого обычно нужна справка об отсутствии брака в Беларуси.

Новое постановление еще не вступило в силу, но регистраторы БТИ уже отказываются проводить сделки на основании доверенностей, выданных за рубежом.

Белорусские посольства имеют возможность только выдать справку на возвращение в Беларусь в случае утери или недействительности паспорта и ряда документов.

Сколько белорусов пострадает?

«Трудно предугадать [насколько большого количества людей это может касаться — Hrodna.life], ведь сейчас эта проблема коснется не только тех, кто выехал из Беларуси после событий 2020 года, но и тех, кто сделал это намного раньше. По предварительным оценкам, отказ в предоставлении консульских услуг может затронуть сотни тысяч белорусов по всему миру», — считает Кристина Рихтер.

Можно взять цифру в 200 тысяч человек, и учесть, что паспорт в Беларуси выдается на 10 лет. По теории математической статистики 200 тысяч нужно делить на 10. Вероятно, каждый год будет заканчиваться примерно одинаковая часть паспортов: 20 тысяч — в 2024-м, еще 20 тысяч — в 2025-м и так далее, подсчитал белорусский юрист для «Нашей Нивы».

«То есть каждый год Европа будет получать по несколько десятков тысяч белорусов, которые не имеют действующих паспортов и не могут подтвердить свое гражданство. Это будет проблемой для стран, где живут белорусы, и вопрос в том, насколько серьезно они будут к этой проблеме относиться», — говорит он.

Что можно сделать?

Однако и в такой ситуации есть выход. Например, Польша и Литва выдают проездные документы — так называемый паспорт иностранца — для белорусов, у которых истек срок действия паспорта, но есть право легально находиться в стране, напоминает «Цэнтр беларускай салідарнасці» (ЦБС).

В Польше такой документ можно получить, если вы находитесь там на основании:

разрешения на временное пребывание (pobyt czasowy);

разрешение на постоянное пребывание (pobyt stały);

разрешения на пребывание долгосрочного резидента Евросоюза;

дополнительной защиты;

разрешение на пребывание по гуманитарным причинам.

Польский проездной документ заменит собой белорусский паспорт в поездках за границу (но только в странах, которые его признают). Получить бесплатную консультацию по получению такого документа можно, обратившись в ЦБС.

Вторым решением может стать получение международной защиты. Если ни одного из вышеперечисленных оснований для пребывания на территории Польши у человека нет, то есть возможность подать заявление на получение международной защиты в Польше, после чего появится возможность получить женевский паспорт или тот самый польский проездной документ.

В Польше по вопросам проездного документа нужно обращаться в отдел дел иностранцев, в Литве — в отдел миграции.

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