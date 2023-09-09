Песков не смог ответить на вопрос о встрече Путина с Ким Чен Ыном
- 9.09.2023, 13:37
Пресс-секретарь Кремля не уверен, что она состоится?
Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков увильнул от вопроса, встретятся ли Путин с Ким Чен Ыном во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума, как на этой неделе сообщал ряд СМИ.
Ранее издание The New York Times выяснило, что правитель КНДР намерен приехать с визитом к российскому президенту на бронепоезде 10-13 сентября. На встречный вопрос росСМИ о встрече, Песков уточнил, что ему «нечего сказать».
«Кремлю пока нечего сказать насчет возможности встречи Путина и Ким Чен Ына», - цитирует Пескова ТАСС.
В то же время Песков заявил, что программа Путина во Владивостоке в рамках ВЭФ будет очень насыщенной. В частности, запланированы переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Лю Гочжуном.