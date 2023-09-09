«Грибочков собрал на свою голову: самому придется перерабатывать, жена в отъезде» 9.09.2023, 13:47

Какие грибы и где есть в сентябре в Беларуси.

В Беларуси иногда собирают столько грибов, что сами тому не рады. Это ж дело надо еще и перебрать.

Журналисты ganc-chas.by посмотрели, какие успехи у грибников 5-8 сентября 2023.

Витебская область

Здесь продолжается грибная лихорадка. Здесь долго ждали грибов, а теперь другие регионы могут завидовать жителям области.

Владимир Клачков набрал много белых грибов в Полоцком районе.

«В три ножа погуляли немного. Почти все грибы, что встречали, чистые», – рассказал в группе грибников Владимир.

Некоторым на Витебщине такое количество грибов даже в тягость. Особенно тем, у кого жена уехала. Рассказал Дмитрий Щедов.

«Лес радует. Грибочков собрал на свою голову. Самому придется перерабатывать. Жена в отъезде. А это уже совсем не радует».

Позже Дмитрий добавил:

«Уже перебрал, устал больше чем в лесу. Километраж сегодня намотал по лесу большой. Растут локально. Есть участки леса, вообще пустые».

Минская область

Антон Саврицкий из Минска нашел дедушку-боровика.

«Сегодняшний красавец не поместился в ведро 20 литров. Засунул только для фото, край шляпки пришлось немного надломить», – рассказал он.

8 сентября Валентина Порткова проверила любимое место в Логойском районе.

«Уже больше подосов, 8 шт боровиков, подберезовики молоденькие. Жаль, что лес порезан. Утром роса и туман», — рассказала Валентина.

Долгожданные грузди собирала Дарья Максимович в Дзержинском районе.

«Только я писала про то, что для черных груздей рановато и суховато, как мы наткнулись на их целое полчище. Для меня этот гриб самый вкусный и самый долгожданный! Я в полном шоке! Бонусом корзиночка лисичек, штук 10 подберезовиков. Ну и неприятные бонусы в виде 7 клещей и целой тучи лосиных мух прилагаются. Все слегка подсушенное, но на безрыбье и рак рыба. Грузди в большинстве своем чистые, даже те, которые с ладонь. Буду солить», – рассказала Дарья.

Николай Белькевич нарезал подосиновиков в Солигорском районе.

«Движ, который возник пару дней назад вызвали грибы, по имени подосиновики. Проехал и я в известном направлении. Слухи подтвердились: главной проблемой было найти место для парковки и при заезде (выезде) как разминуться.

Ну а подосики… да, были, уйма их уже ушло, пришлось довольствоваться одиночками и лишь изредка по 2-3 штуки находил.

Радовало то, что грибки были молодые и не червивые. Ну чтобы что-то собрать, пришлось походить. При подсчете их оказалось 155 шт.

Погода была супер (+21°), солнечно и главное… не беспокоили ни комары, ни лосиные мухи», – поделился Николай.

Брестская область

Диана Иванова насобирала лисичек в Пружанском районе.

«Только лисички, один гигантский подосиновик и кучеряш. А хочется уже других грибов. Радуемся этому и ждем дожди».

Юлия Дмуховская 6 сентября ходила в лес в Кобринский район за подарком.

«Прекрасный подарочек природы на день рождения», – написала Юлия.

Елене Пронько повезло в Барановичском районе.

«Барановичский район. Сушь несусветная. Но мне повезло», – сказала она.

Гродненская область

Леонид Сабанеев написал, что пошли боровики в Сморгонском районе.

«В Сморгонском медвежьем углу, через неделю после проливных дождей пошел слой…».

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