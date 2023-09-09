Российский оккупант спрятался от украинской артиллерии, но его нашел дрон-камикадзе

Российский оккупант спрятался от украинской артиллерии, но его нашел дрон-камикадзе2
- 9.09.2023, 13:55
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Видеофакт.
Российский солдат укрылся от украинской артиллерии в стенке глубокой траншеи: была видна только верхушка каски. Однако украинский дрон-камикадзе с гранатой подлетел к траншее на расстояние нескольких метров, прицелился и точным ударом в голову ликвидировал оккупанта.
Видеозапись, на которой запечатлены последние секунды жизни захватчика, опубликована в телеграм-канале «Бутусов Плюс».
«Блестящий пример, когда дроны могут наносить ювелирно точные удары, уничтожая оборону противника без применения артиллерии, без героизма, максимально дешево и профессионально», - заметил военный журналист Юрий Бутусов.