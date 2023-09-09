Валерий Карбалевич: Лукашенко выглядит жалко перед соседями 5 9.09.2023, 14:02

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«Сигналы» диктатора не воспринимают серьезно.

Политолог Валерий Карбалевич написал о недавнем заседании Совета Безопасности, которое было освещено государственными СМИ довольно скупо:

– Из выступления Лукашенко мы узнали, что беларусы не имеют «возможности быть абсолютно спокойными и уверенными в завтрашнем дне». Как-то грустно и совсем не вдохновляюще. Ведь почти 30 лет формировали пресловутую «белорусскую стабильность». Как нас уверяли, оазис мира, порядка, безопасности.

И вот теперь выясняется, что белорусы не могут быть «спокойными и уверенными в завтрашнем дне».

Куда же нас вели все эти годы? Куда подевался тот оазис стабильности? И почему получился такой удручающий результат?

Как-то странно выходит, что уверенность в завтрашнем дне обратно пропорциональна длительности пребывания у власти одного человека.

Еще из выступления Лукашенко следует, что страны НАТО «постоянно проводят провокационные учения на наших границах». И надо же такому случиться, в этом же выступлении он проинформировал, что с 1 по 6 сентября на территории Беларуси пройдут военные учения ОДКБ «Боевое братство — 2023».

Надо понимать, что «наши» учения отличаются от натовских тем, что они «непровокационные». Сразу же вспоминается бессмертный афоризм Карела Чапека: «Враг вероломно обстрелял наши самолеты, которые мирно бомбили его города».

Кстати, о самолетах, точнее, вертолетах. 1 сентября Госпогранкомитет Беларуси заявил о нарушении белорусского воздушного пространства польским военным вертолетом Ми-24. Официальный Минск сделал дипломатический демарш. Варшава опровергла эту информацию, назвала ее «провокацией».

Напомню, что ровно месяц назад 1 августа произошла зеркальная ситуация. Варшава заявила, что два белорусских самолета пересекли воздушную границу Польши, официальный Минск ее опроверг. И вот теперь, как говорится, от нашего стола вашему столу.

В целом белорусско-польские отношения переживают сложный период. Недавно Варшава выдвинула два условия для потепления отношений. Это вывод наемников ЧВК «Вагнер» из Беларуси и прекращение миграционных атак на белорусско-польской границе.

Официальный ответ Александра Лукашенко на первое предложение звучал так: «Вагнер» жил, «Вагнер» жив, «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось». Кроме того, Лукашенко заявил, что пусть сначала Польша и Литва выведут иностранные войска со своей территории, а уже потом требуют вывода вагнеровцев.

Что касается второго условия, то здесь имеется противоречивая информация. Якобы количество мигрантов, атакующих границу, за последние дни уменьшилось. Но из этого сложно сделать какие-то выводы, возможно, это просто конец очередной миграционной волны, одна партия мигрантов закончилась, ждут новую.

Миролюбивым жестом официального Минска можно считать приглашение Польши в качестве наблюдателя в Беларусь на военные учения ОДКБ «Боевое братство – 2023». Но если вникнуть в эту историю детально, то ситуация выглядит противоречиво.

О приглашении польских наблюдателей на учения стало известно из публичного заявления Лукашенко на заседании Совета безопасности 31 августа. Польская сторона подтвердила, что такое приглашение поступило.

Однако, как сообщило БЕЛТА 28 августа, «на учения ОДКБ, которые пройдут в Беларуси, приглашены наблюдатели из Китая, Ирана, Саудовской Аравии и Монголии». Перечень стран сам по себе, скажем так, своеобразен. Каков интерес азиатских государств к учениям в Беларуси?

Но важно обратить внимание, что Польши в этом списке нет. То есть приглашение появилось только 31 августа? А учения начались 1 сентября. За день до мероприятия никто не приглашает.

Неудивительно, что Варшава отказалась отправить наблюдателей, в МИД Польши отметили, что «такого рода приглашения следует интерпретировать как пропаганду».

Можно заметить стремление официального Минска не обострять отношения с Польшей и даже снизить градус конфронтации. Это видно даже по риторике государственных СМИ, которые не сильно накаляют напряженность в двусторонних отношениях.

Однако Варшава реагирует на это довольно сдержанно. Решение Польши возобновить прием документов на туристические визы во всех визовых центрах можно рассматривать скорее как шаг навстречу белорусскому обществу, чем нынешнему режиму.

Почему это происходит? Есть несколько причин.

Прежде всего, дело в том, что Лукашенко одновременно посылает соседям два противоположных сигнала. С одной стороны, он обвиняет их в подготовке агрессии, угрожает, пугает то ядерным оружием, то вагнеровцами.

А с другой стороны, демонстрирует готовность «к восстановлению добрых отношений». Когда контрагенты получают одновременно два противоположных сигнала, то они просто считают их несерьезными, пропускают мимо ушей, оценивая как неискреннюю игру с целью ввести в заблуждение соперника. Особенно, если слова не подкреплены или слабо подкреплены делами.

Главная проблема в двусторонних белорусско-польских отношениях – отсутствие взаимного доверия. Когда оппонента постоянно подозревают в каких-то кознях, то неизбежно преувеличивают степень угрозы, исходящей от него. Так, Минск видит опасность в создании военной инфраструктуры и расположенных подразделениях НАТО на территории Польши, Литвы.

С другой стороны, Польша и Литва преувеличивают угрозу, исходящую от ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси. Особенно теперь, после гибели ее вожака Евгения Пригожина, эта военная компания находится в коматозном состоянии.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский заявил, что нынешние учения в Беларуси с участием российских войск являются «элементом психологической войны против Польши».

Поэтому без восстановления взаимного доверия хотя бы на элементарном уровне, Минску и Варшаве тяжело будет наладить стабильный диалог.

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