закрыть
9 сентября 2023, суббота, 15:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские дроны мощно атаковали штаб оккупантов в Запорожской области

  • 9.09.2023, 14:06
  • 3,494
Украинские дроны мощно атаковали штаб оккупантов в Запорожской области

СБУ раскрыла детали удара.

Россия проводит «псевдовыборы» на оккупированных территориях Украины. Украинские дроны-камикадзе «проголосовали» на одном из так называемых «участков» в Запорожской области.

Как сообщили источники «24 канала» в СБУ, во время «псевдовыборов», которые Россия проводит и на временно оккупированных территориях, два украинских дрона-камикадзе решили «проголосовать» против оккупантов.

Они посетили «избирательный» штаб россиян в селе Скалки Васильевского района. Его оккупанты используют для хранения избирательных бюллетеней и документов.

Как констатировали в СБУ, «выборы» там закончились досрочно. Взрыв и пожар в штабе оккупантов устроила СБУ.

После взрывов оккупанты занервничали. В частности, они оцепили прилегающие улицы, начали проверять людей, подняли в воздух свои беспилотники.

«Это еще одно предупреждение оккупантам и коллаборационистам, что украинская земля в прямом смысле будет гореть под их ногами», – заявили источники «24 канала» в СБУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников
Дюжина ножей в спину «победе»
Дюжина ножей в спину «победе» Леонид Невзлин
Горят «потемкинские деревни» российского ВПК
Горят «потемкинские деревни» российского ВПК Александр Коваленко