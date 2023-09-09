Украинские дроны мощно атаковали штаб оккупантов в Запорожской области 9.09.2023, 14:06

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СБУ раскрыла детали удара.

Россия проводит «псевдовыборы» на оккупированных территориях Украины. Украинские дроны-камикадзе «проголосовали» на одном из так называемых «участков» в Запорожской области.

Как сообщили источники «24 канала» в СБУ, во время «псевдовыборов», которые Россия проводит и на временно оккупированных территориях, два украинских дрона-камикадзе решили «проголосовать» против оккупантов.

Они посетили «избирательный» штаб россиян в селе Скалки Васильевского района. Его оккупанты используют для хранения избирательных бюллетеней и документов.

Как констатировали в СБУ, «выборы» там закончились досрочно. Взрыв и пожар в штабе оккупантов устроила СБУ.

После взрывов оккупанты занервничали. В частности, они оцепили прилегающие улицы, начали проверять людей, подняли в воздух свои беспилотники.

«Это еще одно предупреждение оккупантам и коллаборационистам, что украинская земля в прямом смысле будет гореть под их ногами», – заявили источники «24 канала» в СБУ.

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