Лавров едва не упал на красной дорожке саммита G20 в Индии 8 9.09.2023, 14:12

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Глава МИД РФ шел сразу после канцлера Германии Олафа Шольца.

Лавров споткнулся и едва не упал на красной дорожке саммита G20 в Индии.

Об этом сообщает корреспондент BILD Анжелика Хеллеманн, находящаяся в Нью-Дели. По ее словам, глава МИД РФ Сергей Лавров появился на красной ковровой дорожке для гостей саммита спустя несколько минут после Олафа Шольца. Их обоих встретил рукопожатием премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он пожелал канцлеру Германии здоровья, так как тот участвует в саммите с повязкой на глазу.

«Через несколько минут после Шольца по красной ковровой дорожке очень самоуверенно пошел 73-летний министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он споткнулся, но удержал равновесие. Моди очень дружески поприветствовал его рукопожатием», — пишет Хеллеманн.

Момент, когда Лавров едва не упал, попал в объектив фотокорреспондента германского агентства ДПА Кая Нитфельда.

Хеллеманн напоминает, что Владимир Путин отказывается посещать встречи мировых лидеров и посылает вместо себя Лаврова, так как против президента РФ действует ордер на арест, выданный судом в Гааге.

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