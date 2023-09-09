В Польше резко выросло число легально работающих белорусов 9.09.2023, 14:19

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Опубликованы новые данные.

Число белорусов, застрахованных в польском Управлении социального страхования (ZUS) в последнее время значительно увеличилась. На конец июня на учете состояло 122 тысячи человек, что на 38,8% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в «Кратком отчете о финансовом положении Фонда социального страхования в первой половине 2023 года», опубликованном ZUS.

Всего среди застрахованных в ZUS 6,7% человек имеют иностранное гражданство. На конец июня 2023 года управлении было зарегистрировано 1 094 000 иностранцев, что на 8,1% больше, чем на конец июня 2022 года. 59,6% иностранцев являлись наемными работниками, 3,7% – индивидуальными предпринимателями, а остальные были охвачены другими формами занятости.

Самой многочисленной группой застрахованных иностранцев на протяжении многих лет являются граждане Украины. Они составляют 68,4% всех иностранцев, зарегистрированных в ZUS, и 4,6% всех застрахованных лиц. На конец июня текущего года количество украинцев, зарегистрированных в ZUS, составило 748 тысячи человек, что на 11,1% больше, чем на конец июня прошлого года.

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