У Соловьева случился нервный срыв из-за слов Макрона об Олимпиаде 17 9.09.2023, 14:25

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Истерику пропагандиста показали в эфире ТВ.

Агрессивная риторика Кремля вышла на новый уровень. Пропагандист Владимир Соловьев в эфире своего ток-шоу на государственном телеканале РФ набросился с оскорблениями на действующего президента Франции Эммануэля Макрона.

Кадры доступны на Telegram-канале «Украина 365».

Соловьева вывели из себя слова Макрона о том, что РФ и ее государственный флаг не может присутствовать на Олимпиаде в Париже в то время, пока российская армия в Украине осуществляет военные преступления. В ответ на эти слова пропагандист разразился оскорблениями.

Более того, он начал намекать на то, что Франция может стать следующей жертвой российской агрессии.

«Ты увидишь русский флаг в Париже! И снова тебе придется выяснять истинный смысл термина «бистро», - кричал Соловьев в эфире своей передачи.

Ранее сообщалось, что Соловьев угрожает войной Грузии и Армении.

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