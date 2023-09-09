Белоруска ради фото посидела на капоте раритетного DeSoto 1948 года выпуска 14 9.09.2023, 14:31

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История получила неожиданное продолжение.

Владелец редкого для Беларуси (да в принципе и для всего автомира) 75-летнего ретрокара DeSoto вчера утром обнаружил на капоте огромную вмятину. Хозяин машины Кирилл провел свое небольшое расследование и вскоре вычислил людей, причастных к повреждению. Как оказалось, таковы последствия фотосессии на капоте. «Это будут самые дорогие снимки для девушки, гарантирую», — заявляет минчанин. Сейчас ее ищут.

«Машина стояла на улице Карла Маркса, возле дома №23, — рассказал Onlíner подробности Кирилл. — Вчера около 10:40 я подошел к ней и обнаружил вмятину на капоте. Также обратил внимание на двух девушек, стоявших в арке исторического здания: одна была в маске, другая ее фотографировала. Маска привлекла мое внимание, но на тот момент я не мог знать, что именно эти люди причастны к повреждению. В то утро мне нужно было срочно ехать по делам, поиском причастных ко вмятине я занялся чуть позже».

Мужчина говорит, обратился в магазин, около которого был припаркован DeSoto: «Там подняли записи камер внешнего наблюдения, просмотрели массив информации за ночь. А оказалось, на машине посидели буквально за пару минут до моего выхода. Именно та самая девушка в маске. Позже я получил еще несколько снимков, сделанных из салона напротив. Стало понятно, что вмятина появилась не случайно, девушки устроили фотосессию, отсняли несколько сюжетов в разных позах».

«Я обратился в милицию с заявлением, — говорит владелец ретрокара. — Сотрудники все оформили, запросили видео в высоком разрешении для установления личности девушки. Возможно, через СМИ ее удастся найти быстрее».

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