Сломали руки: в России избили оккупанта, отмечавшего выезд на войну в Украину 4 9.09.2023, 14:39

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Подозреваемым оказался товарищ, которого не позвали праздновать подписание контракта.

Поток трэш-новостей «русского мира» не заканчивается. На этот раз один из потенциальных оккупантов так и не смог поехать на войну в Украину после алко-вечеринки по случаю подписания контракта.

Как сообщает канал «Осторожно, новости», житель Владивостока не смог выехать в зону СВО, потому что знакомый сломал ему руки. Нападавшего не позвали отмечать подписание контракта.

В конце июня ранее осужденный за кражу 48-летний Дмитрий К. и его 43-летний приятель подписали контракт с Минобороны.

Мужчины решили отметить это событие - выпили водку в подсобке бывшей мастерской и легли спать. За несколько часов к ним с металлической трубой в руках пришел знакомый - 53-летний разнорабочий Игорь Д.

Последнего не позвали, потому что не считали «близким другом». Обидевшийся мужчина избил контрактников, сломав Дмитрию обе руки. Утром он вернулся, принес пострадавшим воды и пообещал отвезти их в больницу в конце дня.

Чуть позже к Дмитрию позвонила мать, которой он рассказал о случившемся, после чего его доставили в больницу. В тот день пострадавший не рассказывал врачам о причине переломов. Но из-за травм он потерял подвижность обеих рук. На восстановление ему нужны были деньги, которых у него нет.

Несколько дней назад Дмитрий таки пошел в полицию и рассказал об избиении - подозреваемого объявили в розыск, но пока не нашли.

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