Сломали руки: в России избили оккупанта, отмечавшего выезд на войну в Украину

Сломали руки: в России избили оккупанта, отмечавшего выезд на войну в Украину4
- 9.09.2023, 14:39
- 4,912
Подозреваемым оказался товарищ, которого не позвали праздновать подписание контракта.
Поток трэш-новостей «русского мира» не заканчивается. На этот раз один из потенциальных оккупантов так и не смог поехать на войну в Украину после алко-вечеринки по случаю подписания контракта.
Как сообщает канал «Осторожно, новости», житель Владивостока не смог выехать в зону СВО, потому что знакомый сломал ему руки. Нападавшего не позвали отмечать подписание контракта.
В конце июня ранее осужденный за кражу 48-летний Дмитрий К. и его 43-летний приятель подписали контракт с Минобороны.
Мужчины решили отметить это событие - выпили водку в подсобке бывшей мастерской и легли спать. За несколько часов к ним с металлической трубой в руках пришел знакомый - 53-летний разнорабочий Игорь Д.
Последнего не позвали, потому что не считали «близким другом». Обидевшийся мужчина избил контрактников, сломав Дмитрию обе руки. Утром он вернулся, принес пострадавшим воды и пообещал отвезти их в больницу в конце дня.
Чуть позже к Дмитрию позвонила мать, которой он рассказал о случившемся, после чего его доставили в больницу. В тот день пострадавший не рассказывал врачам о причине переломов. Но из-за травм он потерял подвижность обеих рук. На восстановление ему нужны были деньги, которых у него нет.
Несколько дней назад Дмитрий таки пошел в полицию и рассказал об избиении - подозреваемого объявили в розыск, но пока не нашли.