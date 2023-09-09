Сборная США сенсационно не прошла в финал ЧМ по баскетболу 3 9.09.2023, 14:44

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Впервые в своей истории немцы оказались сильнее американцев.

Сборной Германии в полуфинальном матче чемпионата мира по баскетболу удалось сделать почти невозможное – обыграть сборную США, и пройти в финал турнира. Теперь она сразится со сборной Сербии за титул чемпиона мира, сообщает prsport.net.

В полуфинальном поединке чемпионата мира по баскетболу случилась настоящая сенсация – сборной Германии удалось переиграть сборную США, и пройти дальше. Это впервые в своей истории немцы оказались сильнее американцев в баскетболе и стали финалистами мирового первенства.

Преимущество немецкой сборной в счете оказалось минимальным – она победила, опередив соперника всего на 2 очка (113:111). В этом поединке Бундестим была явным аутсайдером, но ее невероятная игра заслуженно привела ее в финал.

В первых двух сыгранных четвертях обе сборные обменялись победами, а вот самое интересное начало происходить на площадке после большого перерыва. Третью четверть сборная Германии выиграла, обойдя американцев с разницей в 11 пунктов. Более того, в решающей четверти матча команды шли почти впритык в счете – всего за полторы минуты до конца поединка счет был только 108:107 в пользу немцев.

Невероятными усилиями сборная Германии сделала мини-рывок в 5 очков, который и позволил им выиграть матч. Это уже 8 поединок между этими национальными сборными, и впервые немцам удалось переиграть соперника.

Для немецкой сборной это первый финал ЧМ по баскетболу в своей истории, и в нем она сразится за титул чемпиона со сборной Сербии, которая в своем полуфинале переиграла Канаду. Финал ЧМ состоится 10 сентября.

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