«Уютно, как на даче, но живешь в центре города» 4 9.09.2023, 14:47

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В Минске нашли квартиру с необычным интерьером.

Если вы всегда мечтали о даче, но найти что-то подходящее не удалось, у нас есть для вас весьма необычный вариант. Интерьер этой двушки в центре Минска такой уютно-деревянный, что кажется, будто находишься где-то за городом, в собственном домике, пишет onliner.by.

Но на самом деле эта квартира свободной планировки скрывается в ЖК «Парк Челюскинцев». Ее площадь — 62 «квадрата». В ней есть кухня-гостиная (оттуда можно попасть на лоджию с панорамным видом), спальня и совмещенный санузел.

Дизайн выполнен преимущественно в светлых тонах. В квартире довольно много экоконструкций из дерева и натуральных оттенков — такая атмосфера точно поможет вам расслабиться после тяжелого рабочего дня.

Собственники уверяют, что интерьер выполнен в стилистике фьюжен, однако нам он больше напоминает лофт: необработанные бетонные потолки и повторяющие эту текстуру фасады кухонных шкафчиков, светлые тона, свободная планировка и так далее. Но на своем видении мы, конечно, не настаиваем.

Сейчас двушка выставлена на продажу. Владельцы хотят за нее $125 000 по курсу.

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