Названа ягода, которая быстро улучшает здоровье сердца и мозга 2 9.09.2023, 15:02

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Нужно только две порции в день.

Новое исследование показало, что если включить в свой рацион эту ягоду, можно значительно улучшить работу мозга и даже снизить артериальное давление.

Как пишут в издании Express, врач Ширин Хушманд вместе со своими коллегами провела клиническое исследование, в котором приняли участие 25 здоровых пожилых людей (60-70 лет).

Участники эксперимента ежедневно на протяжении восьми недель потребляли 26 граммов лиофилизированного порошка клубники, эквивалентно 2 порциям свежей ягоды. После этого был период выведения, когда участники добавки не принимали. Он длился 4 недели. Затем они снова принимали порошок в течение 8 недель.

В этот период у участников измеряли когнитивную продуктивность, кардиометаболическое состояние, окружность талии и АД.

Результаты ошеломили. У тех, кто ел клубнику, в конце восьминедельного периода на 5,2% увеличилась скорость обработки когнитивных функций. Также на 3,6% улучшилось систолическое АД.

По словам врача Хушманда, ранее опубликованные исследования уже продемонстрировали некоторые преимущества клубники для здоровья сердечно-сосудистой системы в разных популяциях, поэтому новый эксперимент прекрасно подтверждает некоторые из этих выводов.

Врачи уверены, простое изменение диеты, например добавление в свой ежедневный рацион клубники, может значительно улучшить здоровье у пожилых людей.

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