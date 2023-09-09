Минчанка «продлила» больничный с помощью лезвия и ручки 1 9.09.2023, 15:16

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Что было дальше?

Далеко не каждый может похвастаться работой мечты, на которую ходишь с удовольствием. Кажется, 20-летняя минчанка, попавшая в поле зрения Государственного комитета судебных экспертиз, явно не из числа счастливчиков. Когда в поликлинике ей закрыли больничный, она решила не идти на работу и продлить свой отдых еще на 7 дней, пишет onliner.by.

Для этого ей понадобились лезвие и обыкновенная шариковая ручка, с помощью которых она «подкорректировала» даты на больничном листе. К сожалению, шалость не удалась: зоркий глаз специалиста из отдела кадров распознал исправления. Этот факт позже признали и судебные эксперты, к которым документ попал на проверку.

На допросе минчанка свою вину не отрицала. Теперь ее могут привлечь к уголовной ответственности. Согласно статье 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков предусмотрены следующие виды наказания: общественные работы, штраф, исправительные работы на срок до 2 лет, арест или ограничение свободы на срок до 2 лет.

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