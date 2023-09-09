«Ябатьку» из Гомеля затравили свои же 3 9.09.2023, 15:29

2,022

История «пропавшего» лукашиста Лебедева получила продолжение.

Провластного «активиста» из Гомеля Александра Лебедева могут исключить из пролукашенковского объединения «Патриоты Беларуси» и Коммунистической партии.

Об этом «Флагшток» узнал от человека, который близко знаком с деятельностью объединения.

1 сентября волонтеры поисково-спасательного объединения «Симуран» объявили о начале поисков Александра Лебедева. «Флагшток» узнал причину пропажи провластного активиста, которого уже нашли.

Неделю назад Александра Лебедева задержали за подписку на «экстремистский ресурс». Но в изоляторе он провел только ночь. После этого случая в объединении «Патриоты Беларуси» задумались об исключении Лебедева из организации.

«Его случай рассматривался как будто на комсомольском собрании. Он стал неудобным лицом не только потому, что отсидел за подписку. А потому, что про Сашу написали оппозиционные ресурсы», — рассказал источник.

Также стало известно, что Лебедева хотели исключить и из Коммунистической партии. Об этом он сообщил своим членам из объединения «Патриоты Беларуси».

На сегодня со всех аккаунтов в различных социальных сетях лукашиста удалены многие его прежние сообщения. На его странице «Вконтакте» исчезла информация, что он является членом Коммунистической партии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».