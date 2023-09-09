Украинские воины из «Стугны» уничтожили российский танк на Лиманском направлении 9.09.2023, 15:39

При этом «Стугна» способна поражать и вертолеты.

Бойцы украинской 66-ой отдельной механизированной бригады уничтожили из «Стугны-П» российский танк, работавший по позициям украинских воинов на Лиманском направлении.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал как украинцы бойцы уничтожили вражеский танк.

Отметим, что «Стугна-П» - это украинский противотанковый ракетный комплекс второго поколения.

Он предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оборудованных современными средствами динамической защиты. ПТРК может поражать и зависшие вертолеты.

Комплекс полуавтоматический, с системой наведения по лазерному лучу. Он может вести огонь ракетами калибра 130 мм с разными боевыми частями, устанавливаемыми в контейнере. Оператор может управлять комплексом дистанционно с пульта, который выносится на расстояние от 50 м.

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