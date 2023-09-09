Как на самом деле сейчас выглядит работа медиков в Беларуси 4 9.09.2023, 15:52

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Работа 24/7 - это не метафора.

Фонд медицинской солидарности совместно с профсоюзом медиков «Панацея» провел исследование о принудительном труде в сфере здравоохранения Беларуси. Какие основные выводы сделаны? Об этом рассказал телеграм-канал «Белые халаты»:

- Медики регулярно вынуждены работать более 24 часов подряд с недостаточным количеством перерывов между сменами. Многие также работают во время отпуска.

- 97% медиков испытывают повышенную нагрузку. Большинство из них принимают пациентов сверх нормы, тратят больше отведенного времени на визиты и выполняют социальную работу с «асоциальными» и нетрудоспособными пациентами.

- Диагносты в среднем проводят в два раза больше исследований, чем должны по нормам. Также медики тратят свое свободное время на заполнение документации.

- Многие медики работают сверхурочно из-за низких зарплат.

- Женщины-медики чаще испытывают повышенную интенсивность труда и групповое давление. Эксплуатация труда женщин чаще связана с вынужденными переработками и дополнительной нагрузкой. При этом заработная плата мужчин-медиков в среднем на 36% выше, чем женщин-медиков.

- Медики часто сталкиваются с принуждением к сверхурочной работе со стороны начальства. Главным способом принуждения является групповое давление, и, когда его недостаточно, врачи могут столкнуться с прямыми угрозами наказания от начальства.

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