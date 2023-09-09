В районе Работино ВСУ разбили два элитных полка ВС РФ 9.09.2023, 15:58

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Попытка России закрыть прорыв украинских бойцов на Южном фронте захлебнулась.

Силы обороны Украины возобновили свое движение в районе Работино, что на Запорожском направлении. Все идет к тому, что в скором времени оборона российской армии на этом участке будет прорвана. Об этом рассказал известный российский политик и историк Дмитрий Чернышевский.

Задержка, по его данным, была связана с российскими контратаками. ВС РФ кинули под Работино свои лучшие войска в попытке сдержать прорыв, но ничего хорошего из этого не вышло.

- Южный фронт, который несколько дней буксовал на одной и той же позиции из-за контратак российских войск, пришел в движение. Украинцы пошли вновь вперед… ВСУ продвигаются к западу от Новопрокоповки, к востоку от Вербово и между Новопрокоповкой и Вербовым, расширяя зону прорыва.

Там очень неплохие два кадровых полка РФ были брошены в контрнаступление на Работино из 76-й дивизии ВДВ, которая восстанавливала свою боеспособность и долго готовилась на полигонах. Но контрнаступление этой дивизии провалилось, полки разбиты, десантники уже стонут, что их надо выводить обратно в тыл на пополнение и переформирование. Эти два полка ВДВ, брошенные командованием на закрытие прорыва украинских войск под Работино, разбиты и в значительной мере утратили боеспособность, - рассказал историк.

Как итог, с его слов, на данном участке фронта у РФ все очень плохо. Kомандование это прекрасно понимает: оно уже дало приказ экстренно оборудовать новую линию обороны в глубоком тылу.

- Под Работино осталось всего несколько сотен метров до взятия тыловой оборонительной полосы «линии Суровикина», после чего останется только резервные укрепления, которые сейчас в спешке возводятся российскими войсками.

Командование российских войск уже не надеется удержать линию фронта. Налицо оперативный кризис сражения под Работино, который, кажется, завершается в пользу украинских войск. Еще немного, и враг побежит. Если сражение под Работино будет выиграно Украиной, это может оказать решающее воздействие на весь ход летне-осенней кампании ВСУ, - констатировал Чернышевский.

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