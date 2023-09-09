Три задачи для быстрой тренировки мозга
- 9.09.2023, 16:10
- 2,506
Попробуйте их решить.
Предлагаем «размять мозг» и решить несколько задач.
Задача 1. Надо провести мальчика из верхнего красного квадрата к финишу. Есть два условия:
а) по прибытии на финиш у вас должно быть ровно 100 баллов, которые нужно получить сложением;
б) двигаться можно только вниз или вправо.
Задача 2. Помогите, я попал в ловушку! Мне нужно выбраться из комнаты, но:
а) левый выход из увеличительного стекла и меня сожжет солнце;
б) у правого выхода дракон, который спалит меня дотла;
Как быть?
Задача 3. Полный стакан с водой весит 9 кг, а стакан, наполовину наполненный водой, соответствует двум пустым стаканам. Сколько весит пустой стакан?
Ответы можно посмотреть здесь.