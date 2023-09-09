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Три задачи для быстрой тренировки мозга

  • 9.09.2023, 16:10
  • 2,506
Три задачи для быстрой тренировки мозга

Попробуйте их решить.

Предлагаем «размять мозг» и решить несколько задач.

Задача 1. Надо провести мальчика из верхнего красного квадрата к финишу. Есть два условия:

а) по прибытии на финиш у вас должно быть ровно 100 баллов, которые нужно получить сложением;

б) двигаться можно только вниз или вправо.

Задача 2. Помогите, я попал в ловушку! Мне нужно выбраться из комнаты, но:

а) левый выход из увеличительного стекла и меня сожжет солнце;

б) у правого выхода дракон, который спалит меня дотла;

Как быть?

Задача 3. Полный стакан с водой весит 9 кг, а стакан, наполовину наполненный водой, соответствует двум пустым стаканам. Сколько весит пустой стакан?

Ответы можно посмотреть здесь.

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