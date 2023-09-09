Министр иностранных дел Литвы сделал заявление о закрытии границ с Беларусью

Министр иностранных дел Литвы сделал заявление о закрытии границ с Беларусью3
- 9.09.2023, 16:19
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Странам Балтии нужно иметь общий план.
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страны Балтии должны разработать план совместного противодействия провокациям на границе с Беларусью и Россией.
Как сообщает Delfi, Габриэлюс Ландсбергис отметил, что «Россия и Беларусь – непредсказуемые и опасные соседи», поэтому нужно быть готовыми к различным сценариям: «Любое может произойти, и мы должны быть к этому готовы. Появление «группы Вагнера» в Беларуси очень четко показывает, что провокации с соседними странами все еще могут быть».
Для того чтобы противостоять провокациям, Ландсбергис призвал выработать общий план синхронизированных действий.
И хотя, по словам министра, на данный момент нет никакой информации о том, что определенные провокации происходят, это не значит, что их нет.
«Поэтому мы хотели бы иметь региональное решение в связи с потенциальными угрозами нашей национальной безопасности, средства для оценки этих угроз и план того, как мы будем на них реагировать», – заявил Ландсбергис.
По мнению министра, необходимо «договориться о единых ограничениях транзита через наши границы, закрытии пограничных пунктов – чтобы страны, имеющие границу с Россией и Беларусью, были синхронизированы», – считает литовский министр.