Лидеры G20 приняли общую декларацию на саммите в Нью-Дели 8 9.09.2023, 16:25

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Что в ней сказано об Украине?

Лидеры «Большой двадцатки» на саммите в Нью-Дели достигли консенсуса по поводу совместной декларации. Там упомянули об Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Индии Нарендра Моди. По его словам, G20 приняла консенсусную декларацию по вопросам, с которыми сталкивается блок, в частности, по вопросу войны в Украине.

- Благодаря упорной работе всех команд мы достигли консенсуса по поводу декларации саммита лидеров G20. Я объявляю о принятии этой декларации, - сказал Моди.

Ранее западные СМИ сообщали, что между странами G20 возникли разногласия по поводу совместного коммюнике, в частности западные страны требовали осудить агрессию России против Украины, но Москва блокировала это.

Сегодня утром Bloomberg сообщил, что дипломаты G20 договорились о формулировке по войне в Украине. Это дало шанс лидерам все же принять общую декларацию.

Детали декларации

В сети появился текст итоговой декларации саммита G20. Главные тезисы:

- G20 призвала все государства соблюдать принципы международного права, уважать территориальную целостность и суверенитет, международное гуманитарное право;

- Мирное урегулирование конфликтов, дипломатия и диалог имеют решающее значение;

- "Большая двадцатка" готова поддержать все конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине, отвечающего всем целям и принципам Устава ООН;

- Лидеры призвали к полному выполнению "зернового соглашения" для обеспечения поставок продовольствия и удобрений из Украины и РФ;

- G20 выступила против применения ядерного оружия и соответствующих угроз.

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