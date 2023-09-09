В Верхнедвинске опять будут судить 81-летнего краеведа, пережившего нацистский концлагерь 5 9.09.2023, 16:28

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Его уже штрафовали за «экстремизм».

В Верхнедвинске опять будут судить известного 81-летнего краеведа и почетного гражданина Антона Буболо, а вместе с ним еще троих человек, сообщает телеграм-канал «Витебск, я гуляю!». Несколько месяцев назад его уже оштрафовали за «распространение экстремистских материалов».

В ближайшее время в суде Верхнедвинского района пройдут слушания в отношении четверых человек. Всем им предъявили ч. 2 ст. 19.11 КоАП («Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность»).

Один из местных жителей, чье имя значится в расписании суда, — старший научный сотрудник местного историко-краеведческого музея и почетный гражданин Верхнедвинска Антон Буболо. В конце января его уже оштрафовали на 20 базовых величин (740 рублей) по той же статье якобы за публикацию «экстремистских материалов» в Facebook.

Новый суд над краеведом назначен на понедельник, 11 сентября. Судья — Коваленко Людмила. Кроме Буболо, судить будут тренера Наталью Лакотко, Валерия Туронка и Анатолия Селивончика.

Антон Францевич Буболо родился 27 октября 1942 года в деревне Гиселёво Освейского (сейчас Верхнедвинского) района. Весной 1943 года, когда ему не было еще и года, Антон Францевич и его семья (мама, брат и сестра) попали в Саласпилсский концлагерь. Из 12 тысяч детей, заключенных в Саласпилсе, около 7 тысяч погибли.

Антон Францевич работал учителем в школах Латвии и в Верхнедвинском районе, некоторое время возглавлял отдел культуры Верхнедвинского райисполкома. С 1972 года он занимается краеведением, изучая историю, культуру и географию Верхнедвинского, Миорского и Россонского районов. Буболо автор и редактор десятков книг, брошюр, буклетов и открыток по краеведению, регулярно публикуется в районной газете «Двинская правда» со статьями по истории севера Беларуси.

Он известен как активный общественный деятель, популяризатор белорусской национальной культуры. Также Антон Францевич занимается благоустройством мест захоронения жертв Великой Отечественной войны.

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