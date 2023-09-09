Обошел легендарного Пеле: Неймар стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии 9.09.2023, 16:47

Футболист забил 79-й гол.

Нападающий сборной Бразилии Неймар оформил дубль в матче против Боливии (5:1) в квалификации ЧМ-2026. Он провел полную игру на поле. Сначала не реализовал пенальти на 17-й минуте, но затем отличился голами на 61-й и 93-й минутах, отмечает «Трибуна».

Для Неймара это 78-й и 79-й гол за сборную Бразилии - теперь он стал лучшим бомбардиром национальной команды, обойдя Пеле с 77 мячами. Это статистика ФИФА, но Бразильская футбольная конфедерация считает, что Пеле на самом деле забил 95 голов, они считали товарищеские матчи против клубов.

Согласно статистике ФИФА, Неймар забил 79 голов в 125 матчах, Пеле – 77 мячей в 91 встрече.

Напомним, ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».