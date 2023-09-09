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Bild: Украинские войска вошли в Новомайорское Донецкой области

  • 9.09.2023, 16:57
  • 3,632
Bild: Украинские войска вошли в Новомайорское Донецкой области

ВСУ углубляют прорыв на Юге.

Украинские войска вошли в село Новомайорское, которое расположено в 15 км к западу от Угледара. Об этом пишет Bild, ссылаясь на своего военного обозревателя Юлиана Рёпке.

— Украинская армия продвинулась к окраине Новомайорского и захватила первые четыре дома, — сообщил Рёпке.

Американский Институт по изучению войны в сегодняшнем отчете отмечал, что по утверждению российских источников, ВСУ захватили позиции на северо-западной окраине села.

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