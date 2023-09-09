Белоруска добилась компенсации за то, что ее авто угодило колесами в яму 2 9.09.2023, 17:09

Дорога была в аварийном состоянии.

Белоруска отсудила у компаний «Гомельоблдорстрой» и «Белгосстрах» возмещение материального ущерба из-за того, что ее автомобиль попал в яму. Как сообщает «Онлайнер», об этом говорится на сайте Верховного суда.

Инцидент произошел в январе этого года. Супруг истицы двигался на их совместном автомобиле по пути от деревни Солтаново до Светлогорского шоссе. Дорога была в аварийном состоянии, из-за чего машина угодила колесами в яму (как выяснилось позже, ее размер превышал допустимые нормы). Шины разгерметизировались и разорвались в месте прилегания к дискам (отремонтировать их не представлялось возможным).

Белоруска обратилась в суд с требованием возместить ей материальный вред в размере 392,18 рубля. В качестве ответчиков выступали компании «Гомельоблдорстрой», обслуживающая этот участок дороги, и «Белгосстрах», с которой был заключен договор добровольного страхования гражданской ответственности и расходов организаций, создающих повышенную опасность для окружающих. По его условиям, попадание транспортного средства в выбоину, колею, яму на улично-дорожной сети является страховым случаем.

Суд исковые требования потерпевшей удовлетворил. Теперь именно «Белгосстрах» должен возместить ей материальный ущерб.

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