Ученые раскрыли, как пришельцы могут следить за Землей 9.09.2023, 17:12

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Это связано с телефонными разговорами.

Человечество случайно посылает в космос так много радиосигналов, что ученые опасаются, что «любопытные» инопланетяне могут тихо подглядывать за нами с соседней звезды, расположенной в «идеальном месте для прослушивания». Об этом пишет Daily Star (перевод - «Фокус»).

Земля «пропускает» такое количество радиосигналов, что инопланетяне могут слышать наши телефонные разговоры, утверждают специалисты. По их мнению, 1,5 млн вышек мобильной связи на Земле генерируют «радиоутечку», которая может быть уловлена в космическом пространстве.

Ученые полагают, что пришельцы могут находиться на звезде Барнарда, расположенной всего в шести световых годах от нас. В одном из научных журналов пишут, что она расположена «практически на заднем дворе нашей галактики» и добавляют, что это максимально увеличивает «возможности для подглядывания со стороны любопытных инопланетян».

«Все еще существует вероятность того, что инопланетяне могут прослушивать наши мобильные телефоны, если они находятся достаточно близко, в нужной части неба и имеют в своем распоряжении несколько более совершенную технику, чем та, которой мы располагаем сейчас. До конца десятилетия мы будем иметь более ста тысяч спутников на низкой околоземной орбите и за ее пределами. Если тенденция сохранится, мы можем стать легко обнаруживаемыми любой развитой цивилизацией, обладающей соответствующей технологией», — пишется в докладе.

Майкл Гарретт из Манчестерского университета добавил, что в статье даже не учитываются сигналы Wi-Fi, которые могут еще больше повысить нашу заметность.

- Можно надеяться, что они достаточно развиты не только в технологическом, но и в этическом и моральном плане, чтобы не представлять угрозы. Но никогда не знаешь, — добавил специалист.

Доклад был опубликован в журнале Monthly Notices Of The Royal Astronomical Society.

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