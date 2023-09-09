Москва заберет манатки 9.09.2023, 17:27

Как Россия теряет Армению и куда повернет Пашинян.

11 сентября в Армении стартуют военные учения с США, которые продлятся 10 дней. Кремль выразил свое недовольство, откровенно угрожает Еревану и призывает быть верным пророссийскому блоку ОДКБ.

Но учения – далеко не единственный повод Москвы нервничать. Холодным душем может стать ратификация Арменией статута Международного уголовного суда. Того самого, который выписал ордер диктатору Путину.

- Россия будет вынуждена уйти из региона, ей не хватит сил. Она уже так поступала после путча 1992 года – собрала манатки за два дня, – говорит редактор армянского Lragir Наира Айрумян. – Поэтому Армения ищет системы безопасности, которые должны заполнить вакуум после России.

Что происходит в отношениях между Россией и Арменией и повернет ли Ереван на Запад – разбиралась liga.net.

Разочарование Пашиняна

Однажды мы можем проснуться, а России на Южном Кавказе нет. Зависимость от Москвы в области безопасности была ошибкой. Такие тезисы премьер Армении Никол Пашинян озвучил через La Repubblica в начале сентября.

В центре его критики – неспособность российских войск стабилизировать ситуацию в Нагорном Карабахе, где до сих пор возникают стычки. В частности, из-за Лачинского коридора, который должен был соединять Армению с этой территорией.

Ереван возлагал большие надежды на помощь России и ОДКБ во время войны с Азербайджаном в 2020 году, говорит Айрумян. Помощи Армения так и не получила – вместо этого была вынуждена подписывать фактическую капитуляцию при посредничестве России.

И после этого Москва фактически подменила собой все международные силы, предлагавшие решение конфликта. Сейчас, считает Айрумян, назрел момент, когда Россия решила окончательно передать Карабах Азербайджану.

«Лачинский коридор также перекрыт не только азербайджанскими войсками, но и российскими. Российские посты стоят с другой стороны коридора, под Шушей в Карабахе. Об этом мало говорят, но это факт, – добавляет она. – Мне кажется, что такая политика России фактически заставила Пашиняна сказать то, что уже давно назревало».

В критике Пашиняна также есть сомнения в перспективах самой Москвы. Архитектура безопасности Армении на 99,99% была связана с Россией, напомнил премьер: «Но сейчас Россия сама нуждается в оружии… Даже при желании Россия не смогла бы обеспечить нужды Армении».

В 2020 году в Армении было чувство всесильности РФ, вспоминает Айрумян. Никто не решался идти против навязанного Россией перемирия.

«Но Украина уже полтора года сопротивляется. Стало понятно, что никакого всесилия нет, – говорит журналистка. – Отношение к имиджу России меняется. Сейчас есть востребованность в сопротивлении и суверенных шагах».

Зеленый свет — США, красный — ОДКБ

Уже через несколько дней после интервью премьера Армения объявила, что будет принимать военные учения Eagle partner 2023. Вместе с армией США армянские военные будут отрабатывать участие в миротворческих миссиях.

- До 2008 года у Армении было три совместных учения с американцами. После 2008 года наступил период заморозки, – напоминает Айрумян.

При этом в январе 2023 года Армения отказалась принимать учения ОДКБ. Пашинян назвал их нецелесообразными и заявил, что Армения задумается о приостановке или даже выходе из российского блока. А 6 сентября Ереван отозвал своего постоянного представителя при ОДКБ.

- Посла ОДКБ сняли и отправили в Нидерланды. Это очень показательно, – говорит эксперт Украинского института Будущего Илия Куса.

Сейчас вокруг Армении напряженная военно-политическая ситуация, отмечает Айрумян. Власти предупреждают о скоплении азербайджанских военных у границ: растет риск силового сценария.

"Армения не справится без международных гарантий, причем гарантий военных, – добавляет армянская журналистка. – Очевидно, что Россия – это не гарантия".

Договоры об ОДКБ и соглашениях о безопасности с Россией запрещают Армении размещать на своей территории иностранную военную инфраструктуру. Единственный способ обойти их – заморозить участие Армении в этих договорах.

Все к этому идет, убеждает Айрумян. Но решится ли Пашинян – зависит от того, получил ли он гарантии поддержки от западных стран.

Ордер Путна и вояж первой леди в Киев

День анонса учений с США, 6 сентября, совпал с еще одним событием, которое не понравилось Кремлю. Спикер парламента Ален Симоян заявил, что, вероятнее всего, Римский статут будет ратифицирован.

Это связано скорее не с Путиным, считает Айрумян. А с желанием Армении подать иск против Азербайджана.

Но если статут все же будет ратифицирован, то Ереван станет еще одной запретной зоной для кремлевского диктатора. У Армении будет международное обязательство арестовать Путина по ордеру МУС.

Аналогичные обязательства уже привели к тому, что диктатор Путин не отважился ехать на саммит БРИКС в Южной Африке.

Также 6 сентября Киев посетила Анна Акопян – супруга премьер-министра Армении. Она принимала участие в саммите первых леди и джентльменов – говорила о смерти и страданиях женщин и детей в Украине и Карабахе. И опубликовала совместное фото с Зеленскими.

Этот жест дополняет проявление смены позиции Пашиняна, считает Айрумян.

"Пашинян всячески пытается показать международным силам – США, Франции в первую очередь – что он открыт к сотрудничеству, – говорит журналистка. – Что он не такой пророссийский, как все думали раньше".

Будет ли разворот Армении

Кремль раздражен действиями Армении. Российские пропагандисты заявляют, что учения с США не стабилизируют ситуацию в регионе, требуют разъяснения по Римскому статуту, а спикер МИД Мария Захарова назвала Пашиняна "плохим танцором" и пригрозила, что последние шаги могут стать его стратегической ошибкой.

8 сентября МИД РФ уже официально вызвал посла Армении Вагаршака Арутюняна – вручил ему ноту протеста и назвал недружественными действия Еревана.

"Последние события свидетельствуют, что Пашинян решил все-таки развернуть Армению в сторону стран Запада. Вырваться из зависимости от России. Или, по крайней мере, использовать это для давления на Россию", – считает Илия Куса.

Так что реакция Кремля – ожидаемая. Армения является точкой влияния РФ на Кавказе: здесь находится ее военная база Гюмри, российские пограничники стоят на границе с Турцией. Армения еще является членом ОДКБ и, по данным FT, помогает обходить санкции для экспорта автомобилей.

Запад тоже не стоит в стороне. Еще в 2022 году в Армению с заявлениями о поддержке приезжала на тот момент спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, традиционно поддерживает страну Франция.

"Мне кажется, Пашинян получил определенные гарантии от США и ЕС, что они его поддерживают, – говорит Куса. – Потому что это очень серьезный разворот".

3 сентября наиболее радикальное заявление сделал Гюнтер Фелингер, глава Европейского комитета по расширению НАТО. Он предложил включить Армению в НАТО и призвал президента США Джо Байдена обеспечить ей безопасность. Но Фелингер известен своими радикальными идеями в Twitter, которые не сбываются в реальной жизни.

"Так что это хотелка Фелингера, которая пока ничего с реальностью не имеет общего, – говорит Куса. – По крайней мере, МИД Армении сразу заявил, что не думает о НАТО. Это было бы слишком радикально для них".

Какую реальную модель может предложить Запад – еще неясно. Но, по убеждению Наиры Айрумян, армянское общество с радостью примет предложение, если в нем будут учтены права Армении.

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