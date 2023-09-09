В оккупированном Симферополе горит воинская часть 1 9.09.2023, 17:40

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Перед этим прогремел взрыв.

Днем в субботу, 9 сентября, во временно оккупированном Россией Симферополе загорелась воинская часть. Местные паблики публикуют видео пожара и сообщают, что незадолго до этого в городе был слышен взрыв, отмечает «Униан».

Есть информация, что горит российская воинская часть на ул. Калинина.

«Сначала дым шел, а потом звуки стрельбы раздаются», - пишут в соцсетях.

Советник гауляйтера аннексированного Крыма Олег Крючков назвал пожар в воинской части в Симферополе «обычным бытовым возгоранием».

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