В оккупированном Симферополе горит воинская часть

В оккупированном Симферополе горит воинская часть1
- 9.09.2023, 17:40
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Перед этим прогремел взрыв.
Днем в субботу, 9 сентября, во временно оккупированном Россией Симферополе загорелась воинская часть. Местные паблики публикуют видео пожара и сообщают, что незадолго до этого в городе был слышен взрыв, отмечает «Униан».
Есть информация, что горит российская воинская часть на ул. Калинина.
«Сначала дым шел, а потом звуки стрельбы раздаются», - пишут в соцсетях.
Советник гауляйтера аннексированного Крыма Олег Крючков назвал пожар в воинской части в Симферополе «обычным бытовым возгоранием».